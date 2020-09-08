Ведущая общалась с нудистами в прямом эфире, но оператор случайно показал больше, чем можно было

35-летняя ведущая Джози Гибсон отправилась снимать нудистов в пляжном клубе в Ливерпуле, Англия, пишет Daily Mail. Вместе со съёмочной группой она старательно скрывала пикантные места героев за различными предметами, выбирая безопасные ракурсы. Однако всё оказалось не так просто. В какой-то момент мужчина, стоящий за дверью машины, немного сменил положение — и в кадр попало то, что никто не должен был видеть.