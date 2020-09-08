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Ведущая общалась с нудистами в прямом эфире, но оператор случайно показал больше, чем можно было

Зрители утреннего шоу This Morning стали свидетелями зрелища, которое заставило их прятать глаза от стыда.

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Видео © YouTube / This Morning

35-летняя ведущая Джози Гибсон отправилась снимать нудистов в пляжном клубе в Ливерпуле, Англия, пишет Daily Mail. Вместе со съёмочной группой она старательно скрывала пикантные места героев за различными предметами, выбирая безопасные ракурсы. Однако всё оказалось не так просто. В какой-то момент мужчина, стоящий за дверью машины, немного сменил положение — и в кадр попало то, что никто не должен был видеть.

Видео © YouTube / This Morning

Коллеги девушки в студии не смогли сдержать эмоций, раскрыв рты от шока и едва подавив возгласы удивления. Зрители немедленно отреагировали на инцидент в соцсетях, не поверив сначала своим глазам. А потом пришли в себя и принялись отпускать шутки.

Боже мой, кто-нибудь смотрел репортаж Джози Гибсон? Один из мужчин стоял за машиной и случайно показал своё причинное место

Пользователь Twitter

Буквально сидел и плакал от смеха. Видел сейчас по телевизору этого старика

Пользователь Twitter

Вы только посмотрите на лица ведущих. Мужчина, который стоял у машины, показал нам немного больше, чем должен

Пользователь Twitter

Скандальный ролик появился в том числе на ютуб-канале шоу This Morning. Однако там возможность комментирования пикантных кадров решили ограничить.

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