35-летняя ведущая Джози Гибсон отправилась снимать нудистов в пляжном клубе в Ливерпуле, Англия, пишет Daily Mail. Вместе со съёмочной группой она старательно скрывала пикантные места героев за различными предметами, выбирая безопасные ракурсы. Однако всё оказалось не так просто. В какой-то момент мужчина, стоящий за дверью машины, немного сменил положение — и в кадр попало то, что никто не должен был видеть.
Видео © YouTube / This Morning
Коллеги девушки в студии не смогли сдержать эмоций, раскрыв рты от шока и едва подавив возгласы удивления. Зрители немедленно отреагировали на инцидент в соцсетях, не поверив сначала своим глазам. А потом пришли в себя и принялись отпускать шутки.
Боже мой, кто-нибудь смотрел репортаж Джози Гибсон? Один из мужчин стоял за машиной и случайно показал своё причинное место
Пользователь Twitter
Буквально сидел и плакал от смеха. Видел сейчас по телевизору этого старика
Пользователь Twitter
Вы только посмотрите на лица ведущих. Мужчина, который стоял у машины, показал нам немного больше, чем должен
Пользователь Twitter
Скандальный ролик появился в том числе на ютуб-канале шоу This Morning. Однако там возможность комментирования пикантных кадров решили ограничить.
WOW-news
Ведущая общалась с нудистами в прямом эфире, но оператор случайно показал больше, чем можно было
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