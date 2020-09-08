"Он может умереть". Сын вдовца Легкоступовой предупреждал певицу о пристрастии отца к алкоголю незадолго до трагедии

Сын Юрия Фирсова, мужа погибшей певицы Валентины Легкоступовой, Даниил рассказал, что у отца действительно была алкогольная зависимость и он предупреждал артистку, что можно ожидать худшего, если Юрий продолжит пить. Об этом Даниил рассказал в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

5 августа, незадолго до трагических событий, сын Фирсова написал певице сообщение с текстом: "Ему нельзя пить, он может умереть". Даниил слышал, что отцу становится плохо, и настаивал на капельнице.

Родственники погибшей продолжают винить Юрия Фирсова в гибели Легкоступовой, так как он не вызвал скорую помощь, когда певица получила травму в ванной. Вероятно, в связи с этим родные артистки решили не сообщать ему, где захоронен прах Легкоступовой.

Фирсов признался, что его выгнали с кремации и теперь он ходит по московским кладбищам, чтобы найти место захоронения.