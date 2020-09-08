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В Пермском крае инвалид-колясочник отсудила у мэрии 30 тысяч после падения на крыльце здания

Женщина получила переломы обеих рук.

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Фото © Shutterstock

В Пермском крае инвалид-колясочник обратилась в суд после падения на крыльце мэрии Нытвы, чиновников обязали выплатить женщине 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на краевую организацию "Всероссийское общество инвалидов".

Инвалид первой группы Татьяна Боброва опрокинулась навзничь вместе со своей электроколяской, поднимаясь по пандусу Администрации города Нытва. Суд постановил компенсировать ей моральный вред, присудив 30 000 рублей, — рассказали собеседники издания.

Инцидент произошёл летом прошлого года. Коляска с 56-летней женщиной опрокинулась из-за неровности пандуса, и инвалид получила переломы обеих рук. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности должностных лиц, однако в Администрации города Нытва заявили, что пострадавшая лжёт, а травмы могла получить в другом месте.

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