В Пермском крае инвалид-колясочник отсудила у мэрии 30 тысяч после падения на крыльце здания

В Пермском крае инвалид-колясочник обратилась в суд после падения на крыльце мэрии Нытвы, чиновников обязали выплатить женщине 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на краевую организацию "Всероссийское общество инвалидов".
— Инвалид первой группы Татьяна Боброва опрокинулась навзничь вместе со своей электроколяской, поднимаясь по пандусу Администрации города Нытва. Суд постановил компенсировать ей моральный вред, присудив 30 000 рублей, — рассказали собеседники издания.
Инцидент произошёл летом прошлого года. Коляска с 56-летней женщиной опрокинулась из-за неровности пандуса, и инвалид получила переломы обеих рук. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности должностных лиц, однако в Администрации города Нытва заявили, что пострадавшая лжёт, а травмы могла получить в другом месте.
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