Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с пассажирской "газелью". Пострадало 15 человек

Двое находятся в тяжёлом состоянии, погибших нет.

39
Post cover

Фото © Антон Подгайко / ТАСС

В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики произошло ДТП. Пассажирская "газель" столкнулась с автомобилями Niva и Mercedes, пострадало 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы района.

Это район города Баксана. Пассажирская "газель" попала в ДТП, пострадало 15 человек, 14 доставлены в Баксанскую городскую больницу, один — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, — рассказали агентству.

В массовом ДТП в Ингушетии погиб человек

Ещё четверо пострадали.

Также сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. По словам помощника министра здравоохранения региона Лилии Шомаховой, сейчас их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу.

По данным ГУ МЧС России по региону, ДТП произошло в районе 9 утра по московскому времени на 31-м километре федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау. Погибших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ранее Лайф сообщал о страшном ДТП в Орловской области. В результате столкновения "КИА-Рио" и "Тойоты-Камри" погибли двое взрослых и восьмилетний ребёнок.

Выбор редакции

Loading...