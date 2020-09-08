В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с пассажирской "газелью". Пострадало 15 человек

В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики произошло ДТП. Пассажирская "газель" столкнулась с автомобилями Niva и Mercedes, пострадало 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы района.

— Это район города Баксана. Пассажирская "газель" попала в ДТП, пострадало 15 человек, 14 доставлены в Баксанскую городскую больницу, один — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, — рассказали агентству.

Также сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. По словам помощника министра здравоохранения региона Лилии Шомаховой, сейчас их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу.

По данным ГУ МЧС России по региону, ДТП произошло в районе 9 утра по московскому времени на 31-м километре федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау. Погибших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.