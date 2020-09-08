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Анна Фроловцева объяснила, почему пропустила похороны Бориса Клюева

На съёмочной площадке сериала артисты провели вместе десять лет.

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Фото © VK / frolovtseva_official

Российская актриса Анна Фроловцева, которая после десяти лет работы с актёром Борисом Клюевым не пришла к нему на похороны, объяснила, что послужило поводом для такого решения. Как сообщает телеканал "360", женщина заболела и даже подозревает у себя коронавирус.

Я дома. Немножечко простывшая. Анализ [на коронавирус] сдала — жду, когда будет результат, — рассказала она.

Идеал артиста, верный муж и друг. В Москве простились с Борисом Клюевым

По словам учеников актёра, в первую очередь он учил их не игре на сцене, а быть людьми.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Более двух лет он боролся с раком лёгких, который и стал причиной смерти. Прощание с артистом прошло 4 сентября в Малом театре Москвы.

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