Анна Фроловцева объяснила, почему пропустила похороны Бориса Клюева

Российская актриса Анна Фроловцева, которая после десяти лет работы с актёром Борисом Клюевым не пришла к нему на похороны, объяснила, что послужило поводом для такого решения. Как сообщает телеканал "360", женщина заболела и даже подозревает у себя коронавирус.

— Я дома. Немножечко простывшая. Анализ [на коронавирус] сдала — жду, когда будет результат, — рассказала она.