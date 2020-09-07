Тюменский инвалид, передвигающийся на скейте, просит помочь ему купить коляску. Его мать рассказала, как обстоят дела на самом деле

17-летний тюменец без рук и ног рассказал, что вынужден передвигаться на скейте, так как не может добиться от местных властей помощи в покупке инвалидной коляски с автоматическим управлением. О жалобах парня Ura.ru рассказал активист Владимир Воронин.

— Предоставленная социальной службой коляска не даёт возможности самостоятельно передвигаться. Спасением для меня стала бы коляска с автоматическим управлением. Но моей семье она не по карману. Летом я передвигаюсь, сидя на скейтборде. Осенью, зимой и весной я вынужден сидеть дома, — об этом в письме активисту написал подросток.

По его словам, предоставленная ранее соцслужбой инвалидная коляска не позволяет ему передвигаться самостоятельно. Также изданию сам юноша рассказал, что каждый день ему приходится преодолевать большие расстояния. Однако в интервью телеканалу "360" родительница парня заявила, что её сын сам раздул историю с коляской, которая ему в данный период не особо нужна.

— Мы ещё не обращались даже в соцзащиту. Думаю, если бы обратились, коляску бы нам дали. Сперва нужно пройти ортопеда, мы как раз завтра идём на приём с сыном. А потом будет разговор о коляске, — рассказала Ольга.

Она отметила, что автоматическая инвалидная коляска ситуацию не изменит, так как у мальчика специфическое строение тела, он не сможет на ней перемещаться сам. По словам Ольги, с возрастом сыну может понадобиться именно ортопедическая коляска, сделанная специально под него. Также она добавила, что их семья вовсе не нуждается в финансовой помощи.

— Я теперь боюсь, что дело с коляской обратят не в ту сторону. Сделают шоу, будто сын у нас обездоленный. В Сети уже вон деньги ему собирают, но мы ничего не принимаем, — отметила женщина.