Ничего не ела и пила из луж. В Приамурье 81-летняя бабушка выжила, пять дней скитаясь по лесу

Пропавшую пять дней назад в Амурской области 81-летнюю Людмилу Ивановну Попову нашли живой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Пожилая женщина пропала 3 сентября, когда вместе с семьёй отправилась за грибами в лес недалеко от своего родного посёлка Поярково. Бабушку искали волонтёры и местные жители.

— Накружилась, видимо, сбилась с пути. А там у нас за полем сразу ещё один пролесок, а потом снова соя. Ещё не везде пройти могла — там местами трава высокая... Вот она и блуждала. А потом увидела тополя, поняла, что в ту сторону надо идти. Нашла какую-то тропинку, линии электропередачи. Говорит, поняла, что они её хоть к какому-то селу приведут. Добралась до трассы, а там её подобрали волонтёры — она стояла на обочине, веткой им махала, — рассказала дочь Людмилы Ивановны Надежда.

По словам волонтёра Юлии, все пять дней потерявшаяся ничего не ела, а только пила воду из луж. Из-за этого сейчас женщина очень переживает и боится есть. Бабушку осмотрел врач и отметил, что состояние женщины хорошее: давление и температура в норме, хрипов в лёгких нет.