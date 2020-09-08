Ничего не ела и пила из луж. В Приамурье 81-летняя бабушка выжила, пять дней скитаясь по лесу

Пропавшую пять дней назад в Амурской области 81-летнюю Людмилу Ивановну Попову нашли живой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Пожилая женщина пропала 3 сентября, когда вместе с семьёй отправилась за грибами в лес недалеко от своего родного посёлка Поярково. Бабушку искали волонтёры и местные жители.
— Накружилась, видимо, сбилась с пути. А там у нас за полем сразу ещё один пролесок, а потом снова соя. Ещё не везде пройти могла — там местами трава высокая... Вот она и блуждала. А потом увидела тополя, поняла, что в ту сторону надо идти. Нашла какую-то тропинку, линии электропередачи. Говорит, поняла, что они её хоть к какому-то селу приведут. Добралась до трассы, а там её подобрали волонтёры — она стояла на обочине, веткой им махала, — рассказала дочь Людмилы Ивановны Надежда.
В МЧС сообщили, сколько процентов потерявшихся в лесу людей удаётся найти живымиПо словам специалистов, в группе риска находятся пожилые люди.
По словам волонтёра Юлии, все пять дней потерявшаяся ничего не ела, а только пила воду из луж. Из-за этого сейчас женщина очень переживает и боится есть. Бабушку осмотрел врач и отметил, что состояние женщины хорошее: давление и температура в норме, хрипов в лёгких нет.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про группу туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних, потерявшихся в горах под Сочи. Они не предупредили МЧС о своём походе. Утром 6 сентября компания вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик, и пропала. Дети вышли на связь только на следующий день, они находились в районе Хмелёвских озёр, за ними отправили вертолёт. Спасатели эвакуировали группу из 11 человек, среди которых восемь детей — воспитанников спортшколы в Тверской области. Все юные спортсмены здоровы.