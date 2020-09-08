Огонь охватил маму прямо на глазах у дочек, когда она зажгла свечу чистыми после санитайзера руками

Американка Кейт Уайз осталась с ужасными ожогами по всему телу. Причиной инцидента стал обычный санитайзер и зажжённая свеча. Женщина дезинфицировала руки, когда пламя подожгло антисептик на её коже. Дальше — хуже. Огонь перекинулся на бутылку со спиртосодержащим средством. Произошёл взрыв.

На руках у меня было дезинфицирующее средство, оно буквально зажгло кожу. Когда бутылка взорвалась, уже через пять секунд всё моё тело было в огне и лицо тоже Кейт Уайз

Фото © GoFundMe

Две испуганные дочери Кейт побежали к соседям, чтобы позвать на помощь. А мама пыталась скинуть с себя горящую одежду, в то же время выводя на улицу третью дочь и собаку. Сейчас Уайз уже восстанавливается, однако женщину "убивает" то, что её девочкам пришлось стать свидетелями, как их родная мама горела, пишет Metro.

То, как вы горите, — это совершенно не та вещь, которую нужно видеть вашим детям. Этот момент убивает меня только потому, что я бы ни за что не хотела, чтобы мои девочки прошли через такое Кейт Уайз

Фото © GoFundMe