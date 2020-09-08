Огонь охватил маму прямо на глазах у дочек, когда она зажгла свечу чистыми после санитайзера руками

Американка Кейт Уайз осталась с ужасными ожогами по всему телу. Причиной инцидента стал обычный санитайзер и зажжённая свеча. Женщина дезинфицировала руки, когда пламя подожгло антисептик на её коже. Дальше — хуже. Огонь перекинулся на бутылку со спиртосодержащим средством. Произошёл взрыв.
На руках у меня было дезинфицирующее средство, оно буквально зажгло кожу. Когда бутылка взорвалась, уже через пять секунд всё моё тело было в огне и лицо тоже
Кейт Уайз
Две испуганные дочери Кейт побежали к соседям, чтобы позвать на помощь. А мама пыталась скинуть с себя горящую одежду, в то же время выводя на улицу третью дочь и собаку. Сейчас Уайз уже восстанавливается, однако женщину "убивает" то, что её девочкам пришлось стать свидетелями, как их родная мама горела, пишет Metro.
То, как вы горите, — это совершенно не та вещь, которую нужно видеть вашим детям. Этот момент убивает меня только потому, что я бы ни за что не хотела, чтобы мои девочки прошли через такое
Кейт Уайз
Кейт рассказывает, что купила антисептик по дешёвке. Средство было, как сейчас принято называть, ноу-нейм. Так что о качестве упаковки и безопасности его производители особо не думали. Конечно, в обычных условиях вряд ли бы кто-то узнал, что этот санитайзер может быть опасен для жизни, но американке не повезло. Теперь она собирается судиться с Amazon, где и приобрела злосчастную бутылку.