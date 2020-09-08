Собянин — о пандемии: Через полтора года мы забудем, что это такое

Пандемия коронавирусной инфекции — это разовая история, о которой менее чем через два года никто не вспомнит. Такое мнение сегодня в рамках Московского финансового форума высказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после массовой вакцинации россияне переключатся с коронавируса на другие проблемы.

— Пандемия — это разовая история. Я думаю, что года через полтора мы вообще забудем, что это такое. Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения — перед нами будут другие проблемы и другие вызовы, — заверил градоначальник.