Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин — о пандемии: Через полтора года мы забудем, что это такое

Мэр добавил, что сразу после вакцинации люди сфокусируются на других проблемах.

79
Post cover

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Пандемия коронавирусной инфекции — это разовая история, о которой менее чем через два года никто не вспомнит. Такое мнение сегодня в рамках Московского финансового форума высказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после массовой вакцинации россияне переключатся с коронавируса на другие проблемы.

Пандемия — это разовая история. Я думаю, что года через полтора мы вообще забудем, что это такое. Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения — перед нами будут другие проблемы и другие вызовы, — заверил градоначальник.

Собянин высказался о сообщениях про вторую волну коронавируса

Мэр столицы напомнил, что ситуация отличается от региона к региону.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в случае новой волны эпидемии московские власти постараются обойтись без серьёзных ограничений, однако в таком случае горожанам придётся строго придерживаться санитарных требований.

Выбор редакции

Loading...