"Это безобразие". Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние праздники

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что десятидневные новогодние выходные в современных экономических условиях недопустимы. Об этом сообщает Ura.ru.

— Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё десять дней будем бражничать, — подчеркнул Онищенко.

Он напомнил, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее обещали уменьшить количество выходных в новогодние праздники. По словам депутата Госдумы, многие люди хотят работать, а не могут.