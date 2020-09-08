"Это безобразие". Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние праздники

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что десятидневные новогодние выходные в современных экономических условиях недопустимы. Об этом сообщает Ura.ru.
— Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё десять дней будем бражничать, — подчеркнул Онищенко.
"Нарушает кодекс". В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днёмПри этом в ведомстве готовы рассмотреть данную инициативу в 2021 году.
Он напомнил, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее обещали уменьшить количество выходных в новогодние праздники. По словам депутата Госдумы, многие люди хотят работать, а не могут.
Напомним, ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать выходным и 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём.