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"Это безобразие". Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние праздники

В проекте министерства предлагается отдыхать десять дней.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что десятидневные новогодние выходные в современных экономических условиях недопустимы. Об этом сообщает Ura.ru.

Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё десять дней будем бражничать, — подчеркнул Онищенко.

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При этом в ведомстве готовы рассмотреть данную инициативу в 2021 году.

Он напомнил, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее обещали уменьшить количество выходных в новогодние праздники. По словам депутата Госдумы, многие люди хотят работать, а не могут.

Напомним, ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать выходным и 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём.

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