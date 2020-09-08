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В Минтруде рассказали, как в 2021 году распределятся новогодние и майские праздники

Предлагается сделать выходным и 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём.

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Фото © Pixabay

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Обновлённый график дней отдыха формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, — рассказали ТАСС в министерстве.

Согласно тексту проекта постановления, в 2021 году кроме новогодних и майских праздников запланированы следующие выходные дни: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и 4–7 ноября. Кроме того, 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём, в следующем году тоже может стать выходным.

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А в 2020 году сделать последний день декабря выходным невозможно, так как это не соответствует Трудовому кодексу, сообщили ранее в Минтруде.

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