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Бывший юрист Трампа заявил, что тот может "начать войну" ради победы на выборах

Майкл Коэн боится, что в 2020 году не будет мирной передачи власти.

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Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн считает, что глава Белого дома сделает всё возможное для того, чтобы остаться на своём посту, и даже готов "начать войну". Об этом он заявил в эфире NBC.

Я уверен, что сюда можно отнести махинации с бюллетенями для голосования, и считаю, что он может дойти до того, что начнёт войну, чтобы уберечь себя от потери должности. Больше всего я боюсь того, что в 2020 году не будет мирной передачи власти, — сказал Коэн.

Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

49% участников опроса заявили, что готовы поддержать представителя демократов из-за того, что они против действующего американского лидера.

Напомним, ранее бывший юрист Трампа рассказал, что американский лидер восхищается стилем управления президента России Владимира Путина. По его словам, американский лидер даже хотел "подлизаться" к главе РФ и бесплатно отдать ему пентхаус в башне Trump Tower в Москве, которую не удалось построить. При этом самого президента США Майкл Коэн называет хищником и задирой и пишет, что ему чужд патриотизм.

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