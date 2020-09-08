Бывший юрист Трампа заявил, что тот может "начать войну" ради победы на выборах

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн считает, что глава Белого дома сделает всё возможное для того, чтобы остаться на своём посту, и даже готов "начать войну". Об этом он заявил в эфире NBC.
— Я уверен, что сюда можно отнести махинации с бюллетенями для голосования, и считаю, что он может дойти до того, что начнёт войну, чтобы уберечь себя от потери должности. Больше всего я боюсь того, что в 2020 году не будет мирной передачи власти, — сказал Коэн.
Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей49% участников опроса заявили, что готовы поддержать представителя демократов из-за того, что они против действующего американского лидера.
Напомним, ранее бывший юрист Трампа рассказал, что американский лидер восхищается стилем управления президента России Владимира Путина. По его словам, американский лидер даже хотел "подлизаться" к главе РФ и бесплатно отдать ему пентхаус в башне Trump Tower в Москве, которую не удалось построить. При этом самого президента США Майкл Коэн называет хищником и задирой и пишет, что ему чужд патриотизм.
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