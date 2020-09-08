"Он ничего не понимает". Трамп в очередной раз нашёл, за что раскритиковать Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз нашёл повод активно покритиковать своего соперника на ближайших президентских выборах Джо Байдена. На сей раз он подчеркнул, что демократ ничего не понимает в политике страны.

- Байден ничего не понимает. Он не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии - тем более, - подчеркнул Трамп в ходе пресс-конференции.