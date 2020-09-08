"Он ничего не понимает". Трамп в очередной раз нашёл, за что раскритиковать Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз нашёл повод активно покритиковать своего соперника на ближайших президентских выборах Джо Байдена. На сей раз он подчеркнул, что демократ ничего не понимает в политике страны.
Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей49% участников опроса заявили, что готовы поддержать представителя демократов из-за того, что они против действующего американского лидера.
- Байден ничего не понимает. Он не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии - тем более, - подчеркнул Трамп в ходе пресс-конференции.
По словам главы Белого дома, кандидат от демократов за почти 50 лет в политике смог добиться лишь появления рабочих мест в Мексике, Китае и других странах за счёт США. При этом, если Байден станет новым американским лидером, то Поднебесная сможет делать со Штатами "всё, что захочет", отметил Трамп.