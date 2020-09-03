Налог на отдых. Сколько придётся платить за вход в природные парки

Для туристов 2020 год стал не самым удачным для путешествий. И виной тому, конечно, коронавирус. Массовый выезд любителей путешествий за границу не состоялся, а внутри страны во многих туристических местах либо сервис на уровне ниже советского, либо цены не для среднего обывателя. Поэтому многие жители городов в свой отпуск далеко от дома не поехали, а стали проводить время в ближайших природных парках. Такое времяпрепровождение даже стало популярным. Но мало кто знает, что теперь тысячи российских парков для бесплатного посещения станут доступны не всем.

Порядок расчёта платы за "посещение особо охраняемых природных территорий" глава правительства Михаил Мишустин утвердил постановлением № 1039. Согласно документу собственники (в большинстве случаев — это госструктуры) и арендаторы многих зелёных зон должны брать плату за вход, исходя из формулы "не менее 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ". На сегодня этот минимум — чуть менее 12 тысяч, то есть региональные чиновники должны будут установить цену входного билета не менее 59 рублей. Но при этом верхняя планка тарифа не устанавливается — можно брать столько, сколько посчитают нужным местные власти. При этом полностью отказаться от внесения платы нельзя.

Конечно, в постановлении правительства указываются отдельные категории, которым можно будет бесплатно проходить на особо охраняемые природные территории. Среди них — участники войн, инвалиды (и их сопровождающие), дети дошкольного и школьного возраста (без сопровождающих) и т.д. В документе специально оговорено, что лица, проживающие в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, вносить плату не должны, но это, скорее всего, исключение из общих правил.

"Покупайте билеты на вход в Провал!"

По данным Минприроды РФ, сейчас в стране насчитывается более 10 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в большинстве случаев в перечень ООПТ входят парки и заказники, включая городские. В каждом регионе их количество разное, например, в Москве, где их 119, в перечень попадают и Сокольники, и Воробьёвы горы, и Серебряный Бор, и другие любимые места отдыха москвичей. В Петербурге — 18 (включая Елагин остров и Сергиевку), в Новосибирской области — 85 (включая Центральный сибирский ботанический сад СО РАН) и т.д.

Ввести плату за вход в природные заповедники предлагают уже давно. Два года назад депутаты Народного хурала Республики Бурятия даже вносили специальный законопроект в Госдуму, который должен был разрешить брать с туристов плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Инициаторы объясняли свою инициативу вовсе даже не желанием заработать, а исключительно заботой о природе. Во-первых, доходы они намеревались направлять исключительно на развитие туристской инфраструктуры; во-вторых, по их мнению, взимание платы с посетителей позволит "снизить антропогенное воздействие на ареалы обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений".

То есть логика такая: меньше народу — больше кислороду. Но тогда Госдума отклонила предложения депутатов хурала. Мол, предложение это несвоевременное и даже вредное.