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"Завалы достались по наследству". Политолог оценил действия властей Приангарья по ликвидации последствий паводка

Эксперт считает, что нынешнему руководству региона в скором времени удастся исправить ошибки предшественников.

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Игорь Кобзев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Губернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и его команда — сильные и компетентные, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов после телемоста президента России Владимира Путина с жителями Тулуна.

Они взялись разгребать завалы, которые им по наследству достались. У них есть серьёзный успех по ликвидации последствий наводнения, успех относительно предыдущих властей, — сказал он.

Мартынов подчеркнул, что первостепенная задача властей заключается в том, чтобы помочь людям, попавшим в беду, и нынешний глава региона движется в этом направлении. Политолог считает, что до конца года команде Кобзева удастся исправить ошибки предыдущих руководителей области.

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Ранее с этой идеей выступил глава Приангарья.

Напомним, наводнение в Тулуне произошло в конце июня 2019 года. Его причиной стали сильные паводки в Иркутской области. Жертвами стихии стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.

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