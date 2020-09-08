"Завалы достались по наследству". Политолог оценил действия властей Приангарья по ликвидации последствий паводка

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и его команда — сильные и компетентные, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов после телемоста президента России Владимира Путина с жителями Тулуна.

— Они взялись разгребать завалы, которые им по наследству достались. У них есть серьёзный успех по ликвидации последствий наводнения, успех относительно предыдущих властей, — сказал он.

Мартынов подчеркнул, что первостепенная задача властей заключается в том, чтобы помочь людям, попавшим в беду, и нынешний глава региона движется в этом направлении. Политолог считает, что до конца года команде Кобзева удастся исправить ошибки предыдущих руководителей области.