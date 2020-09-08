"Завалы достались по наследству". Политолог оценил действия властей Приангарья по ликвидации последствий паводка

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и его команда — сильные и компетентные, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов после телемоста президента России Владимира Путина с жителями Тулуна.
— Они взялись разгребать завалы, которые им по наследству достались. У них есть серьёзный успех по ликвидации последствий наводнения, успех относительно предыдущих властей, — сказал он.
Мартынов подчеркнул, что первостепенная задача властей заключается в том, чтобы помочь людям, попавшим в беду, и нынешний глава региона движется в этом направлении. Политолог считает, что до конца года команде Кобзева удастся исправить ошибки предыдущих руководителей области.
Путин поддержал инициативу о проведении Года Байкала в РоссииРанее с этой идеей выступил глава Приангарья.
Напомним, наводнение в Тулуне произошло в конце июня 2019 года. Его причиной стали сильные паводки в Иркутской области. Жертвами стихии стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.
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