Путин поддержал инициативу о проведении Года Байкала в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в России, отметив, что она должна быть детально проработана с правительством. Об этом он заявил во время совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

— Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая, — сказал Путин.

С инициативой о проведении года Байкала ранее выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на празднике в честь Дня озера.