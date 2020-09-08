Путин поддержал инициативу о проведении Года Байкала в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в России, отметив, что она должна быть детально проработана с правительством. Об этом он заявил во время совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
— Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая, — сказал Путин.
С инициативой о проведении года Байкала ранее выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на празднике в честь Дня озера.
"Нужно подходить плотно к этому вопросу". В Союзе автомобилистов оценили заявления главы Приангарья о ремонте дорогЭксперт отметил, что предшественники Кобзева уделяли мало внимания этой проблеме.
Напомним, сегодня российский лидер также провёл телемост с жителями Тулуна, обсудив с ними последствия сильнейшего паводка, случившегося год назад.
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