Захарова — о ситуации с Навальным: Очевидно, что Берлин блефует, обслуживая политическую возню

Захарова также сообщила, что посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации. По её словам, от дипломата ожидают предоставления всех имеющихся данных: результатов лабораторных исследований бундесвера, а также неких "свидетельств", которыми обладает МИД Германии.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.