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Новые правила могут "закрыть" все аптеки в жилых домах

Инициативу уже раскритиковали в Минэкономразвития, а также участники рынка.

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Роспотребнадзор подготовил проект СанПиНа для организаций, который может поставить крест на работе всех аптек в России, которые расположены в жилых домах. Об этом сообщают "Известия".

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Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная сложность здесь заключается в том, что такую площадку по законодательству нельзя оборудовать под окнами квартир. При этом, как указали в Минэкономразвития, большинство аптек расположены именно в жилых домах.

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По данным ведомства, это может привести к росту "алкогольных" преступлений.

В итоге остаётся неясным, значит ли это, что аптеки в жилых помещениях должны прекратить свою деятельность, — приводит издание вопрос министерства.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что их предложение имеет исключение: в нём речь идёт только о поставках на грузовом транспорте. Однако, как рассказала журналистам исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина, большинство дистрибьюторов выбирают именно такой способ.

Ранее Лайф сообщал, что из-за нового закона с полок российских магазинов может пропасть импортный алкоголь.

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