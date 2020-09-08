Новые правила могут "закрыть" все аптеки в жилых домах

Роспотребнадзор подготовил проект СанПиНа для организаций, который может поставить крест на работе всех аптек в России, которые расположены в жилых домах. Об этом сообщают "Известия".
Обязательная маркировка лекарств. На что обращать внимание в аптекахС 1 июля в России на всех лекарствах покупатели увидят специальные коды (Data Matrix код). Такая маркировка теперь распространяется на все препараты. Лайф выяснял, как будет выглядеть маркировка, на что обращать внимание покупателям и как новшество может отразиться на ценах?
— Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом, — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная сложность здесь заключается в том, что такую площадку по законодательству нельзя оборудовать под окнами квартир. При этом, как указали в Минэкономразвития, большинство аптек расположены именно в жилых домах.
Онлайн-спиртного не будет. МВД не поддержало идею о продаже алкоголя через ИнтернетПо данным ведомства, это может привести к росту "алкогольных" преступлений.
— В итоге остаётся неясным, значит ли это, что аптеки в жилых помещениях должны прекратить свою деятельность, — приводит издание вопрос министерства.
В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что их предложение имеет исключение: в нём речь идёт только о поставках на грузовом транспорте. Однако, как рассказала журналистам исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина, большинство дистрибьюторов выбирают именно такой способ.
Ранее Лайф сообщал, что из-за нового закона с полок российских магазинов может пропасть импортный алкоголь.