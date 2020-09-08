Новые правила могут "закрыть" все аптеки в жилых домах

Обязательная маркировка лекарств. На что обращать внимание в аптеках С 1 июля в России на всех лекарствах покупатели увидят специальные коды (Data Matrix код). Такая маркировка теперь распространяется на все препараты. Лайф выяснял, как будет выглядеть маркировка, на что обращать внимание покупателям и как новшество может отразиться на ценах?