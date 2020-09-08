В Торонто задержали водителя, который таранил машины и угрожал мачете

IMPAIRED DRIVER:

DVP + York Mills Rd

- Damage done to police cars

- DVP s/of Dundas St E

- Officers trying to arrest man

- Man is now in custody

- 1 officer injured

- Unknown how serious

- DVP s/b down to 1 lane

^dh pic.twitter.com/6HzMJ4mt9S — Toronto Police Operations (@TPSOperations) September 8, 2020

В Канаде полицейские задержали агрессивного водителя, который несколько раз протаранил автомобиль женщины на шоссе, а затем начал угрожать ей мачете. Когда пострадавшая попыталась уехать, он пустился за ней в погоню. Об этом сообщает пресс-служба полиции Торонто.

По её данным, после приезда полиции буян переключил внимание на правоохранителей и начал врезаться уже в служебные автомобили, пытаясь затем скрыться. Однако после непродолжительной погони его машину всё же удалось заблокировать.

Во время непосредственного задержания нарушитель спокойствия начал угрожать расправой правоохранителям и оказал активное сопротивление. В результате один из патрульных был ранен, степень тяжести не уточняется.