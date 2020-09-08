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В Торонто задержали водителя, который таранил машины и угрожал мачете

Во время задержания он ранил полицейского.

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В Канаде полицейские задержали агрессивного водителя, который несколько раз протаранил автомобиль женщины на шоссе, а затем начал угрожать ей мачете. Когда пострадавшая попыталась уехать, он пустился за ней в погоню. Об этом сообщает пресс-служба полиции Торонто.

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В результате оказалась задета ещё одна машина.

По её данным, после приезда полиции буян переключил внимание на правоохранителей и начал врезаться уже в служебные автомобили, пытаясь затем скрыться. Однако после непродолжительной погони его машину всё же удалось заблокировать.

Во время непосредственного задержания нарушитель спокойствия начал угрожать расправой правоохранителям и оказал активное сопротивление. В результате один из патрульных был ранен, степень тяжести не уточняется.

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