В Торонто задержали водителя, который таранил машины и угрожал мачете

IMPAIRED DRIVER:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) September 8, 2020
DVP + York Mills Rd
- Damage done to police cars
- DVP s/of Dundas St E
- Officers trying to arrest man
- Man is now in custody
- 1 officer injured
- Unknown how serious
- DVP s/b down to 1 lane
^dh pic.twitter.com/6HzMJ4mt9S
В Канаде полицейские задержали агрессивного водителя, который несколько раз протаранил автомобиль женщины на шоссе, а затем начал угрожать ей мачете. Когда пострадавшая попыталась уехать, он пустился за ней в погоню. Об этом сообщает пресс-служба полиции Торонто.
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По её данным, после приезда полиции буян переключил внимание на правоохранителей и начал врезаться уже в служебные автомобили, пытаясь затем скрыться. Однако после непродолжительной погони его машину всё же удалось заблокировать.
Во время непосредственного задержания нарушитель спокойствия начал угрожать расправой правоохранителям и оказал активное сопротивление. В результате один из патрульных был ранен, степень тяжести не уточняется.
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