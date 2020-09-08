Трамп заявил, что Байден хочет убить средний класс в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его главный оппонент на предстоящих выборах — демократ Джо Байден — в случае избрания на пост главы государства убьёт американский средний класс и ухудшит ситуацию с окружающей средой. Об этом он заявил во время выступления во Флориде.

По словам нынешнего главы Белого дома, его администрация каждый день доказывает, что они способны улучшать состояние окружающей среды, а также создавать миллионы рабочих мест с хорошей зарплатой.

— Очень хорошо виден контраст по сравнению с радикальными левыми, с которыми вам приходилось иметь дело. План Джо Байдена — разрушить американский средний класс, при этом дав право "бесплатного прохода" странам, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды: Китаю, России, Индии и так далее. Им сначала надо очистить свои территории, а нам — свою, — подчеркнул Трамп.

При этом президент США добавил, что после того, как он стал главой государства четыре года назад, "в Америке самый чистый воздух".

Ранее Дональд Трамп уже не раз резко высказывался в адрес Джо Байдена. В частности, он заявлял, что демократ ничего не понимает в политике страны.