Из Сирии вылетел борт с 15 российскими детьми

Это уже второй рейс после вызванного пандемией перерыва.

Из Сирии вылетел самолёт, на борту которого находится 15 российских детей, они возвращаются на родину. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— В ночь на 9 сентября из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош, — приводит ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что установлением местонахождения и возвращением на родину несовершеннолетних россиян специалисты занимаются с 2017 года, а после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, это уже второй вывоз детей из Сирии.

Всего с момента начала работы из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке в Россию было возвращено 182 ребёнка, 60 из них из Сирии, 122 из Ирака.