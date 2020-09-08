В Boeing нашли новый дефект в самолёте 787 Dreamliner

Американская компания Boeing во время проверки качества продукции обнаружила новый дефект в самолётах 787 Dreamliner, из-за которого в августе удалось поставить заказчикам лишь четыре лайнера из десяти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Привет из восьмидесятых. Оказалось, в лайнерах Boeing до сих пор используют дискетыДля узких специалистов это не новость, а вот широкую публику такой анахронизм удивил.
— Проблема, затрагивающая большинство Dreamliner, может привести к преждевременному износу материалов в стабилизаторе или конструкции заднего крыла, — говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время специалисты компании занимаются устранением неполадок на ещё не поставленных самолётах. Помимо этого ведётся анализ необходимости принятия мер в отношении тех лайнеров, что уже находятся в эксплуатации.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США снова обязало Boeing доработать лайнеры 737 MAX.