В одной из школ Новгородской области у 131 ребёнка выявили инфекционное заболевание

В школе, расположенной в посёлке Шимск Новгородской области, у 131 ученика было выявлено инфекционное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева посёлка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. На месте работает комиссия управления Роспотребнадзора по Новгородской области, министр здравоохранения Резеда Ломовцева, министр образования Евгения Серебрякова, глава района Алексей Шишкин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 47 заболевших являются учениками начальной школы, ещё 84 — основной. У школьников наблюдается два вида симптомов: половина из них жалуются на кашель и боли в горле — они будут протестированы на вирусные инфекции, у остальных же наблюдается расстройство пищеварения.

— В настоящее время сотрудники Шимской ЦРБ берут мазки у детей для получения результатов в кратчайшие сроки. Результаты анализов будут известны завтра вечером. Также будут проверены работники пищеблока и сам пищеблок, — отметили в пресс-службе Правительства Новгородской области.