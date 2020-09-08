В Москве с начала года поймали около 15 тысяч пьяных водителей

С начала 2020 года в Москве было выявлено около 15 тысяч пьяных водителей, которые управляли своими авто. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.
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— Госавтоинспекцией за последние восемь месяцев этого года выявлено и пресечено около 15 тыс. фактов управления ТС с признаками [алкогольного] опьянения, из которых 7,8 тыс. [случаев] приходится на управление ТС непосредственно в состоянии опьянения, — отметил Диокин.
При этом ещё около семи тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего же в 286 ДТП с нетрезвыми водителями на столичных дорогах с начала года погибло 43 человека, 354 получили ранения.
В Москве пьяный водитель покончил с собой, когда его остановил патрульВ машине он вёз ружьё, все документы на которое были на месте.
В то же время в городе отмечают сокращение количества пьяных ДТП на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пять лет это один из лучших показателей.