В Москве с начала года поймали около 15 тысяч пьяных водителей

С начала 2020 года в Москве было выявлено около 15 тысяч пьяных водителей, которые управляли своими авто. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.

— Госавтоинспекцией за последние восемь месяцев этого года выявлено и пресечено около 15 тыс. фактов управления ТС с признаками [алкогольного] опьянения, из которых 7,8 тыс. [случаев] приходится на управление ТС непосредственно в состоянии опьянения, — отметил Диокин.

При этом ещё около семи тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего же в 286 ДТП с нетрезвыми водителями на столичных дорогах с начала года погибло 43 человека, 354 получили ранения.