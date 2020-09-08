В ОНК рассказали, где Ефремов, возможно, будет отбывать наказание

Актёр Михаил Ефремов, вероятнее всего, будет отбывать наказание в одной из колоний Московской области, однако не исключается и то, что после вступления приговора в силу он останется в СИЗО-5 в столице. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

— Ввиду назначения наказания в виде колонии общего режима, вероятнее всего, Ефремов этапирован будет в одно из учреждений ФСИН Московской области, в Москве нет колоний общего режима, только колония-поселение в Зеленограде, — заявил Мельников.

При этом в СИЗО-5 он сможет остаться, если не будет иметь взысканий, а также при его личном согласии и согласии администрации изолятора. В таком случае он будет распределён в хозотряд.