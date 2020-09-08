Телевизор в камере и пьеса для сотрудников. Член ОНК рассказала об условиях содержания Ефремова в СИЗО

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Актёр Михаил Ефремов, которого суд приговорил к восьми годам колонии, пообещал прочитать для сотрудников СИЗО написанную пьесу Ивана Охлобыстина под названием "Пар". Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович на своей странице в "Фейсбуке".
— Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", которая была написана Охлобыстиным для артиста, — сообщила она.
Литвинович также отметила, что у Ефремова были взяты все необходимые анализы, состояние артиста удовлетворительное.
— Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего, — уточнила член ОНК.
Добавим, что в карантинной камере Михаил Ефремов находится с гражданами России и Белоруссии. По словам самого актёра, "они хорошие люди".
Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у артиста нет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.
— Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, — подчеркнул собеседник агентства.
Как уточнил источник в медицинских кругах, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью лёгких.
Ранее сообщалось, что в данный момент актёр находится на карантине в СИЗО № 5 "Водник". Именно там Ефремов будет дожидаться вступления приговора суда в силу.
"С разбойниками и убийцами его сажать не будут". Лайф выяснил, в каких условиях будет находиться Ефремов в СИЗОСегодня после оглашения приговора артиста доставили в следственный изолятор № 5.
Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда.