Маск за день стал беднее более чем на 16 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla

Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск за сутки потерял уже более 16 миллиардов долларов из-за падения акций компании. Такие данные опубликованы на Forbes Real-Time.

На данный момент предприниматель лишился уже 16,5 миллиарда, или примерно 19 процентов от общей стоимости своих активов. Сейчас его состояние чуть превышает 71 миллиард долларов.

Отмечается, что во вторник, 8 сентября, во время торгов на бирже NASDAQ акции Tesla рухнули на 21,06% — до 330,21 доллара. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включать производителя электрокаров в индекс S&P 500.

Добавим, что из-за этого Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей мира и теперь занимает лишь седьмое место.

За год компания Tesla подорожала в несколько раз, и именно ожидания инвесторов о включении компании в S&P 500 были одним из основных драйверов роста. S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов Америки, в который входят "голубые фишки" (самые крупные и надёжные компании со стабильными показателями).