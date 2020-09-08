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Маск за день стал беднее более чем на 16 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla

Он выбыл из первой пятёрки самых богатых людей мира.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск за сутки потерял уже более 16 миллиардов долларов из-за падения акций компании. Такие данные опубликованы на Forbes Real-Time.

На данный момент предприниматель лишился уже 16,5 миллиарда, или примерно 19 процентов от общей стоимости своих активов. Сейчас его состояние чуть превышает 71 миллиард долларов.

Отмечается, что во вторник, 8 сентября, во время торгов на бирже NASDAQ акции Tesla рухнули на 21,06% — до 330,21 доллара. Это произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включать производителя электрокаров в индекс S&P 500.

Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите запланирован на 2021 год

По его словам, он "может не получиться", потому что SpaceX "работает на неизведанной территории".

Добавим, что из-за этого Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей мира и теперь занимает лишь седьмое место.

За год компания Tesla подорожала в несколько раз, и именно ожидания инвесторов о включении компании в S&P 500 были одним из основных драйверов роста. S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов Америки, в который входят "голубые фишки" (самые крупные и надёжные компании со стабильными показателями).

Ранее сообщалось, что Маск поднялся в тройку самых обеспеченных людей планеты. Тогда его состояние оценивалось в 111,3 миллиарда долларов.

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