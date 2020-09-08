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Российские авиакомпании могут начать регулярные рейсы в ОАЭ, Египет и на Мальдивы с 8 сентября

В ближайшее время власти продолжат вести переговоры с регуляторами других стран на предмет возобновления полётов.

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Фото © Pixabay

Авиакомпании РФ могут возобновить регулярное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами с 8 сентября. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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Специальный порядок связан с пандемией коронавируса.

Отмечается, что перевозчики смогут трижды в неделю туда-обратно летать в Каир, а по два раза в Дубай и Мале. При этом расписание рейсов и даты их выполнения регулятор советует уточнять у авиакомпаний.

В свою очередь Росавиация продолжает вести переговоры с регуляторами других стран на предмет возобновления авиасообщения. Пока международные рейсы могут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Напомним, 3 сентября Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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