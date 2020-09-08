Появилась новая "текстовая бомба", которая ломает WhatsАpp

У пользователей "Вотсапа" появилась новая проблема, приложение может в одночасье приказать долго жить, если на него будет отправлен определённый набор случайных символов, так называемая текстовая бомба. Если открыть такую, то она вызывает "бесконечный" сбой. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

— Комбинация этих символов создаёт ситуацию, когда WhatsApp не может обработать сообщение, определяя бесконечный сбой. Это означает, что, когда вы открываете WhatsApp, он зависает и вылетает. Если вы попытаетесь открыть приложение снова, оно всё равно вылетит, — говорится в материале.

Отмечается, что проблема актуальна как для Android, так и iOs. Но решение есть. Самый радикальный способ борьбы с подобным — это полное удаление и переустановка без синхронизации чатов. В таком случае вредоносное сообщение будет удалено с устройства, правда, вместе с ним исчезнут и все остальные переписки.

Второй вариант — это воспользоваться Web-версией мессенджера на компьютере и просто удалить "бомбу" через неё. Однако для этого необходимо быть авторизованным в системе, поскольку при первом использовании нужно подтвердить вход с мобильного приложения, а доступа к нему не будет.

Третий, самый простой, но не очень удобный способ — это не делать ничего и просто перестать пользоваться "Вотсапом". За несколько дней специалисты мессенджера могут выпустить обновление, в котором проблема будет решена.