В G7 призвали Россию наказать виновных в ситуации с Навальным

Главы МИД стран "Большой семёрки" выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию привлечь к ответственности виновных в ситуации с блогером Алексеем Навальным. Текст обращения опубликовал Госдеп США.
В версии о следах "Новичка" в деле Навального нашли нестыковкиРанее журналисты Spiegel заявили, что вещество обнаружили и на некой бутылке, которую врачам якобы передали родные блогера.
— Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке обеспечить полную прозрачность относительно того, кто несёт ответственность за это ужасающее <...> отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности, — говорится в тексте обращения.
Отмечается, что применение химического оружия противоречит международным нормам и правилам. Кроме того, в тексте указывается, что Германия проинформировала своих коллег о выводах экспертов о якобы отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Главы МИД "Семёрки" выступили с решительным осуждением всей ситуации.
Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления НавальногоАмериканский лидер добавил, что Вашингтон будет внимательно изучать ситуацию вокруг этого инцидента.
Кроме того, руководители дипведомств пожелали блогеру скорейшего выздоровления, а произошедшее, по их мнению, является "ударом по демократии и политическому плюрализму" в РФ.
— Это представляет собой серьёзную угрозу для мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые РФ обязалась гарантировать, — также говорится в тексте документа.
В бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении НавальногоВ Вооружённых силах ФРГ заявили, что это секретная информация.
В заключение страны "Семёрки" пообещали "внимательно следить" за реакцией Москвы на произошедшее с Навальным.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом. 7 сентября блогера удалось вывести из состояния искусственной комы.