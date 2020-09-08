В G7 призвали Россию наказать виновных в ситуации с Навальным

Главы МИД стран "Большой семёрки" выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию привлечь к ответственности виновных в ситуации с блогером Алексеем Навальным. Текст обращения опубликовал Госдеп США.

— Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке обеспечить полную прозрачность относительно того, кто несёт ответственность за это ужасающее <...> отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности, — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что применение химического оружия противоречит международным нормам и правилам. Кроме того, в тексте указывается, что Германия проинформировала своих коллег о выводах экспертов о якобы отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Главы МИД "Семёрки" выступили с решительным осуждением всей ситуации.

Кроме того, руководители дипведомств пожелали блогеру скорейшего выздоровления, а произошедшее, по их мнению, является "ударом по демократии и политическому плюрализму" в РФ.

— Это представляет собой серьёзную угрозу для мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые РФ обязалась гарантировать, — также говорится в тексте документа.

В заключение страны "Семёрки" пообещали "внимательно следить" за реакцией Москвы на произошедшее с Навальным.