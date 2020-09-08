"Для меня она герой". Тихановская поддержала Колесникову, которая порвала свой паспорт на границе

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила слова поддержки члену президиума Координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой. В своём заявлении, которое было опубликовано в телеграм-канале "Пул Первой" , экс-кандидат на пост главы государства также поддержала поступок Колесниковой, которая порвала свой паспорт в тот момент, когда её якобы пытались принудительно вывезти из страны.

— Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение — это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у неё вообще нет, — отметила Тихановская.

Они убеждены, что это было сделано для "инсценировки" их планов покинуть страну.

Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в Мюнхен Они убеждены, что это было сделано для "инсценировки" их планов покинуть страну.

Кроме того, она призвала продолжать борьбу и выразила солидарность со всеми гражданами, которые в Белоруссии выходят на несогласованные акции протеста.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины заявили, что границу оппозиционерка не пересекала. При этом в Координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать страну.

Также появлялась информация о том, что женщина порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.