"Для меня она герой". Тихановская поддержала Колесникову, которая порвала свой паспорт на границе

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила слова поддержки члену президиума Координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой. В своём заявлении, которое было опубликовано в телеграм-канале "Пул Первой", экс-кандидат на пост главы государства также поддержала поступок Колесниковой, которая порвала свой паспорт в тот момент, когда её якобы пытались принудительно вывезти из страны.
— Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение — это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у неё вообще нет, — отметила Тихановская.
Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в МюнхенОни убеждены, что это было сделано для "инсценировки" их планов покинуть страну.
Кроме того, она призвала продолжать борьбу и выразила солидарность со всеми гражданами, которые в Белоруссии выходят на несогласованные акции протеста.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины заявили, что границу оппозиционерка не пересекала. При этом в Координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать страну.
Также появлялась информация о том, что женщина порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.
В штабе Бабарико узнали, где находится Мария КолесниковаВласти Белоруссии отрицают информацию штаба, однако не сообщают о местонахождении оппозиционерки.
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