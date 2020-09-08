Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал журналистам, что в машине, на которой он и его соратники Иван Кравцов и Мария Колесникова должны были покинуть республику, находились также подготовленные документы для выезда и билеты за границу. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
В штабе Бабарико узнали, где находится Мария КолесниковаВласти Белоруссии отрицают информацию штаба, однако не сообщают о местонахождении оппозиционерки.
— Когда нас перед границей посадили в машину, там мы обнаружили тесты на коронавирус и медстраховку. Для нас с Антоном были куплены билеты в Турцию на сегодня, для Марии — билеты в Вену и оттуда в Мюнхен, — приводит его слова агентство.
По его словам, документы оказались в автомобиле для того, чтобы сфотографировать оппозиционеров с ними и "инсценировать" тем самым их планы покинуть страну.
Лукашенко — о Колесниковой: Она хотела бежать на Украину к сестреСоответствующую информацию белорусский лидер получил от спецслужб и пограничников.
При этом ранее стало известно, что выехать за пределы страны смогли только двое, Мария Колесникова, по данным СМИ, порвала свой паспорт перед границей, когда её пытались принудительно вывезти из страны.
Напомним, ранее сообщалось, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
"Для меня она герой". Тихановская поддержала Колесникову, которая порвала свой паспорт на границе
сегодня в 21:39
В ходе протестов в Минске начались задержания. Девушки пытаются отбивать митингующих у силовиков — видео
сегодня в 16:47
В штабе Бабарико узнали, где находится Мария Колесникова
сегодня в 16:40