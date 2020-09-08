Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал журналистам, что в машине, на которой он и его соратники Иван Кравцов и Мария Колесникова должны были покинуть республику, находились также подготовленные документы для выезда и билеты за границу. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

— Когда нас перед границей посадили в машину, там мы обнаружили тесты на коронавирус и медстраховку. Для нас с Антоном были куплены билеты в Турцию на сегодня, для Марии — билеты в Вену и оттуда в Мюнхен, — приводит его слова агентство.

По его словам, документы оказались в автомобиле для того, чтобы сфотографировать оппозиционеров с ними и "инсценировать" тем самым их планы покинуть страну.

При этом ранее стало известно, что выехать за пределы страны смогли только двое, Мария Колесникова, по данным СМИ, порвала свой паспорт перед границей, когда её пытались принудительно вывезти из страны.