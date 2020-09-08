На Украине зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

На Украине зарегистрировали случай заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Как сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) на своей странице в "Фейсбуке", вирус был выявлен у жителя Полтавской области.
По их данным, у пациента поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и боль в мышцах. Прибывшие медики осмотрели мужчину и приняли решение о его госпитализации. Диагноз подтвердили в вирусологической лаборатории — у заболевшего были выявлены антитела IgG к лихорадке Западного Нила.
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При этом специалисты отметили, что пациент не заразен для окружающих. Пока нет официального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.
Добавим, что вакцины для предупреждения лихорадки Западного Нила нет. Чтобы защитить себя от укусов комаров, врачи советуют соблюдать следующие правила: надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани, а также проводить в помещениях дезинфекцию.
Ранее сообщалось, что в Испании 77-летний мужчина скончался в результате заражения данным вирусом.
Вирус лихорадки Западного Нила — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого чаще всего являются комары, мигрирующие в другие регионы из тропических стран вместе с тёплой погодой. Основные симптомы — высокая температура, высыпания на коже, озноб, головная боль, мышечные и суставные боли, общая слабость. Осенью прошлого года его вспышка произошла и на юге России. По данным специалистов, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.