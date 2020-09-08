Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщил, что его родные учредят фонд его памяти. Об этом правозащитник рассказал на ютуб-канале "Соловьёв LIVE".
— Фонд мы сделаем обязательно, — отметил Добровинский.
Телевизор в камере и пьеса для сотрудников. Член ОНК рассказала об условиях содержания Ефремова в СИЗОУ артиста также были взяты все необходимые анализы, его состояние удовлетворительное.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что потерпевшие надеются на то, что имя Сергея Захарова станет символом и поможет предупредить преступления, подобные тому, которое совершил Михаил Ефремов.
— Это должно врезаться в память. Тогда, может быть, какой-нибудь негодяй, садясь за руль в пьяном виде, вспомнит имя Сергея Захарова — и ещё одна жизнь гражданина нашей страны будет спасена, — уточнил правозащитник.
В ОНК рассказали, где Ефремов, возможно, будет отбывать наказаниеРанее защита артиста решила обжаловать приговор.
Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда. Также сообщалось, что в данный момент актёр находится на карантине в СИЗО № 5 "Водник". Именно там Ефремов будет дожидаться вступления приговора в силу. Кроме того, адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Добровинский сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд памяти Сергея Захарова
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