Добровинский сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд памяти Сергея Захарова

— Это должно врезаться в память. Тогда, может быть, какой-нибудь негодяй, садясь за руль в пьяном виде, вспомнит имя Сергея Захарова — и ещё одна жизнь гражданина нашей страны будет спасена, — уточнил правозащитник.

Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда. Также сообщалось, что в данный момент актёр находится на карантине в СИЗО № 5 "Водник". Именно там Ефремов будет дожидаться вступления приговора в силу. Кроме того, адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.