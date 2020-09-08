"Это было непросто". Трамп рассказал, что создавал космические войска США по примеру России

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине признался, что когда создавал в стране Космические войска, то брал за пример модель аналогичных родов войск в РФ и Китае.

- Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же. Это было непросто, - отметил Трамп.

При этом изначально, создание Космических войск не входили в предвыборные обещания и планы Трампа.