В США шеф полиции ушёл в отставку после смерти бегавшего голым по улицам афроамериканца

Глава полицейского управления Рочестера, штат Нью-Йорк, Ларон Синглтери подал в отставку из-за протестов, связанных со смертью афроамериканца Дэниела Пруда после задержания. Об этом сообщает агентство АP.
Уточняется, что об уходе Синглтери, который, к слову, также является темнокожим, объявила мэр города Лавли Уоррен. По её словам, в отставку подал и заместитель начальника местной полиции Джозеф Морабито.
При этом Уоррен уточнила, что Синглтери сам решил покинуть должность.
В США соберут жюри присяжных из-за смерти афроамериканца, который бегал голым по улицам и плевался в окружающихПолицейские надели мужчине на голову мешок и придавили коленом в спину. Он потерял сознание и умер в больнице.
— Рочестер переживает сложные времена. Главу [полицейского управления] не просили покинуть пост, потому что я считаю, что он полностью справлялся со своими обязанностями, — отметила мэр Рочестера.
Сам Ларон Синглтери отправил бывшим подчинённым письмо, в котором сообщил, что готов будет служить жителям Рочестера в ином качестве.
— Сотрудники полицейского управления Рочестера и другие члены нашего сообщества знают мою репутацию и мои принципы. Неверное толкование и политизация действий, предпринятых мной после известий о смерти Дэниела Пруда, не основываются на фактах и не отражают моей позиции, — добавил экс-начальник полиции города.
Стоит отметить, что ранее Синглтери и градоначальник Рочестера Лавли Уоррен заявляли, что не намерены покидать свои посты из-за акций протеста.
Инцидент с Дэниелом Прудом произошёл в конце марта. Он бегал по улицам без одежды, кричал, что заразился коронавирусом, и плевался. Полицейские надели на голову мужчине мешок, чтобы защитить окружающих, и некоторое время прижимали его к асфальту. При этом один из офицеров придавил Пруда коленом в спину. Афроамериканец потерял сознание и умер в больнице. Семья мужчины рассказала об этом только 2 сентября. После этого в Рочестере начались массовые акции протеста. Полицейских, участвовавших в задержании Пруда, отстранили. Демонстранты призывали Уоррена и Синглтери уйти в отставку. В ночь на прошлое воскресенье в городе задержали девять протестующих.
Полицейские вновь застрелили афроамериканца при задержании, на сей раз в Вашингтоне — видеоИмя погибшего и его возраст не раскрываются.
Напомним, массовые акции протеста в США начались после того, как в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.
А новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские в Кеноше произвели несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Кандидаты в президенты США не оставили без внимания инцидент. Действующий глава государства Дональд Трамп, выступающий за жёсткое подавление протестов, посетил Кеношу во вторник и назвал произошедшее внутренним терроризмом, а его соперник от демократов Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца и с самим Джейкобом Блейком.