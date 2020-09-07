Саакашвили заявил, что готов стать премьером Грузии, но максимум на два года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) о выдвижении его кандидатуры на пост премьер-министра страны. В интервью телеканалу "Мтавари" политик заявил, что готов занять эту должность, но максимум на два года.

— Национальное движение и ряд других граждан поставили вопрос того, чтобы я стал премьером Грузии. Я думаю об этом и хочу сказать, что готов взять на себя эту функцию, но не для того чтобы прийти к власти и не потому, что я скучаю по власти... Я буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вывести Грузию из болота и быстро идти вперёд, — отметил Саакашвили.

Политик также добавил, что готов трудиться семь дней в неделю в 24-часовом режиме вместе с разными людьми для "спасения Грузии".

При этом Саакашвили уточнил, что вернётся в Грузию только тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки в стране, а он сможет прийти к власти мирным путём.

— Я приеду на тех условиях, которые не вызовут каких-либо противостояний и беспорядков. Очень важно, чтобы всё произошло мирно, потому что в своё время я передал руководство мирным путём и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти, — рассказал бывший грузинский лидер.

Добавим, что сегодня партия ЕНД объявила о выдвижении Саакашвили на пост премьера Грузии в случае своей победы на парламентских выборах, которые запланированы на 31 октября.