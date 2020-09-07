"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Столичный "Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Динамовцы в середине второго периода после точного попадания форварда Владислава Ефремова повели в счёте, однако в дальнейшем не сумели развить свой успех.
⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/RsVNZ6iIlA— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 7, 2020
А вот подопечные Олега Знарка в заключительном периоде усилиями защитника Дмитрия Вишневского (46', меньшинство) и нападающего Йори Лехтеря (52', большинство) смогли не только отыграться, но и выйти вперёд.
🏒Шайба Йори Лехтеря (1:2)🚨 pic.twitter.com/zQmjQRdzdG— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 7, 2020
Все вопросы касательно победителя матча за десять секунд до финальной сирены снял чешский легионер спартаковцев Лукаш Радил.
🏒Шайба Лукаша Радила в пустые ворота (1:3)🚨 pic.twitter.com/KWIr3nGbyl— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 7, 2020
3:1 — "Спартак" после двух поражений на старте чемпионата одерживает первую победу в сезоне. "Динамо" пока обходится без побед, проиграв до спартаковцев "Авангарду".
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Динамо" М — "Спартак" — 1:3 (0:0; 1:0; 0:3)
- ЦСКА — "Барыс" — 3:1 (2:1; 1:0; 0:0)
- "Динамо" Мн — "Салават Юлаев" — 3:4 (2:2; 0:2; 1:0)
- "Авангард" — "Амур" — 8:2 (1:1; 5:1; 2:0)