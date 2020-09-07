"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Столичный "Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамовцы в середине второго периода после точного попадания форварда Владислава Ефремова повели в счёте, однако в дальнейшем не сумели развить свой успех.

А вот подопечные Олега Знарка в заключительном периоде усилиями защитника Дмитрия Вишневского (46', меньшинство) и нападающего Йори Лехтеря (52', большинство) смогли не только отыграться, но и выйти вперёд.

Все вопросы касательно победителя матча за десять секунд до финальной сирены снял чешский легионер спартаковцев Лукаш Радил.

🏒Шайба Лукаша Радила в пустые ворота (1:3)🚨 pic.twitter.com/KWIr3nGbyl — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 7, 2020

3:1 — "Спартак" после двух поражений на старте чемпионата одерживает первую победу в сезоне. "Динамо" пока обходится без побед, проиграв до спартаковцев "Авангарду".

Регулярный чемпионат КХЛ