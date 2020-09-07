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"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Подопечные Олега Знарка отпраздновали свой первый успех в новом сезоне.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

Столичный "Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамовцы в середине второго периода после точного попадания форварда Владислава Ефремова повели в счёте, однако в дальнейшем не сумели развить свой успех.

А вот подопечные Олега Знарка в заключительном периоде усилиями защитника Дмитрия Вишневского (46', меньшинство) и нападающего Йори Лехтеря (52', большинство) смогли не только отыграться, но и выйти вперёд.

Все вопросы касательно победителя матча за десять секунд до финальной сирены снял чешский легионер спартаковцев Лукаш Радил.

3:1 — "Спартак" после двух поражений на старте чемпионата одерживает первую победу в сезоне. "Динамо" пока обходится без побед, проиграв до спартаковцев "Авангарду".

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Динамо" М — "Спартак" — 1:3 (0:0; 1:0; 0:3)
  • ЦСКА — "Барыс" — 3:1 (2:1; 1:0; 0:0)
  • "Динамо" Мн — "Салават Юлаев" — 3:4 (2:2; 0:2; 1:0)
  • "Авангард" — "Амур" — 8:2 (1:1; 5:1; 2:0)

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