Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном году

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа, согласно которому устанавливаются минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в подведомственные университеты в 2021–2022 учебном году. Документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
Так, например, для того, чтобы стать студентом Московского педагогического государственного университета (МПГУ), в следующем году необходимо набрать 45 баллов на ЕГЭ по русскому и иностранному языкам и обществознанию, 39 баллов — по математике, 40 баллов — по физике, химии, биологии, географии, истории и литературе, а 42 балла — по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
Всего в перечень подведомственных Минпросвещения организаций вошли 33 педагогических университета, сообщается на сайте министерства.
На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый разДаже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕГЭ по нескольким гуманитарным предметам планируют поменять.
Лента новостей
Вслед за Неймаром. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе заразился CoViD-19
сегодня в 20:14
Российский истребитель третий раз за день сопроводил иностранный лайнер над Баренцевым морем
сегодня в 20:12
"Технических рисков практически нет". В ЦИК подробно рассказали о системе электронного голосования
сегодня в 19:52