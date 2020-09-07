Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном году

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа, согласно которому устанавливаются минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в подведомственные университеты в 2021–2022 учебном году. Документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, например, для того, чтобы стать студентом Московского педагогического государственного университета (МПГУ), в следующем году необходимо набрать 45 баллов на ЕГЭ по русскому и иностранному языкам и обществознанию, 39 баллов — по математике, 40 баллов — по физике, химии, биологии, географии, истории и литературе, а 42 балла — по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.