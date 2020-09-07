Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном году

Порог установлен для 33 подведомственных министерству педагогических университетов.

635

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Министерство просвещения России опубликовало проект приказа, согласно которому устанавливаются минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в подведомственные университеты в 2021–2022 учебном году. Документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, например, для того, чтобы стать студентом Московского педагогического государственного университета (МПГУ), в следующем году необходимо набрать 45 баллов на ЕГЭ по русскому и иностранному языкам и обществознанию, 39 баллов — по математике, 40 баллов — по физике, химии, биологии, географии, истории и литературе, а 42 балла — по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Всего в перечень подведомственных Минпросвещения организаций вошли 33 педагогических университета, сообщается на сайте министерства.

На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.

Ранее Лайф рассказывал, что ЕГЭ по нескольким гуманитарным предметам планируют поменять.

Выбор редакции

Loading...