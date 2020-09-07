Под Белгородом на горно-обогатительном комбинате рухнул пролёт, есть пострадавшие

В Белгородской области на Стойленском горно-обогатительном комбинате рухнул один из пролётов. Об этом сообщает Телеграм-канал "Белгород №1".

Уточняется, что произошло обрушение конвейерной галереи, по которой транспортируется руда для дальнейшего дробления.

Стоит также отметить, что сейчас производство на комбинате приостановлено. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало два человека.