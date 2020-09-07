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Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына

Президент США опубликовал очередное резкое высказывание в своём твиттере.

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Фото © EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком. Ранее тот назвал переписку Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына "любовными письмами".

Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том факте, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", как будто я относился к ним только так. Естественно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком, — написал американский президент в "Твиттере".

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Ранее американский журнал сообщил, что американский лидер якобы отказался ехать на американское военное кладбище, потому что оно "заполнено неудачниками".

Сообщается, что Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались письмами. Содержание переписки политиков держится в секрете, а сам президент США называет их "прекрасными письмами". Один раз Трамп даже заявил, что они с лидером КНДР "влюбились друг в друга".

Ранее Лайф писал об отношении Трампа к президенту России Владимиру Путину. Стало известно, что американский лидер восхищается тем, как Путин управляет своей страной.

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