Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком. Ранее тот назвал переписку Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына "любовными письмами".

— Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том факте, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", как будто я относился к ним только так. Естественно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком, — написал американский президент в "Твиттере".

Сообщается, что Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались письмами. Содержание переписки политиков держится в секрете, а сам президент США называет их "прекрасными письмами". Один раз Трамп даже заявил, что они с лидером КНДР "влюбились друг в друга".