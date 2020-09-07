В Турции коронавирусом заразилось 12 россиян

В Турции коронавирусом заразилось 12 российских туристов, двое из них госпитализированы. Об этом рассказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".

— Сейчас мы, то есть посольство [России в Турции] и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице, — поделился дипломат.

Также Ерхов обратился к россиянам и посоветовал на время поездки приобрести медицинскую страховку, которая сможет покрыть расходы по лечению заболеваний, вызываемых коронавирусом. Также он отметил, что у одного из госпитализированных туристов такой страховки не было, однако необходимую медицинскую помощь ему всё равно оказали.