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В Турции коронавирусом заразилось 12 россиян

Им всем оказали необходимую медицинскую помощь.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

В Турции коронавирусом заразилось 12 российских туристов, двое из них госпитализированы. Об этом рассказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас мы, то есть посольство [России в Турции] и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице, — поделился дипломат.

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Кому-то звонят, а к некоторым блюстители порядка приходят домой.

Также Ерхов обратился к россиянам и посоветовал на время поездки приобрести медицинскую страховку, которая сможет покрыть расходы по лечению заболеваний, вызываемых коронавирусом. Также он отметил, что у одного из госпитализированных туристов такой страховки не было, однако необходимую медицинскую помощь ему всё равно оказали.

Напомним, Россия восстановила авиасообщение с Турцией 10 августа. Туроператоры опровергают информацию о росте числа случаев заражения туристов и заявляют о наличии всех необходимых средств защиты: масок, перчаток и антисептиков.

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