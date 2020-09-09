В Еврейской АО из-за задымления в школе-интернате эвакуировали более 120 человек

В городе Облучье Еврейской автономной области из школы-интерната было эвакуировано более 120 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в спасательную службу поступило сообщение о задымлении на втором этаже учреждения.

На место немедленно выехали пожарные в составе шести человек личного состава, а также две единицы техники.

Из здания было эвакуировано 102 ребёнка и 24 взрослых из числа персонала школы-интерната. За несколько минут спасатели провели осмотр места и обнаружили, что в учительской задымилась лампа дневного света. Возгорание самоликвидировалось. Помещение проветрили, в результате инцидента никто не пострадал.