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В Еврейской АО из-за задымления в школе-интернате эвакуировали более 120 человек

Как позже выяснилось, причиной ЧП стала расположенная в учительской лампа.

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Фото © ГУ МЧС по Еврейской АО

В городе Облучье Еврейской автономной области из школы-интерната было эвакуировано более 120 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в спасательную службу поступило сообщение о задымлении на втором этаже учреждения.

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Из здания было эвакуировано 102 ребёнка и 24 взрослых из числа персонала школы-интерната. За несколько минут спасатели провели осмотр места и обнаружили, что в учительской задымилась лампа дневного света. Возгорание самоликвидировалось. Помещение проветрили, в результате инцидента никто не пострадал.

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