Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Умер оскароносный британский сценарист Рональд Харвуд

Престижную награду он получил за фильм "Пианист".

19
Post cover

Фото © Wikipedia

Британский драматург и сценарист, обладатель премии "Оскар" Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи Харвуда сообщает газета The Daily Telegraph.

Как уточняется, мужчина умер во вторник в своём доме в Сассексе.

На концерте Земфиры в Петербурге умер пожилой мужчина

Его вынесли из толпы фанаты певицы и передали скорой, однако спасти мужчину не удалось.

Рональд Харвуд родился в 1934 году в Южной Африке. В 2003 году он был удостоен премии "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". А в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка". В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.

Выбор редакции

Loading...