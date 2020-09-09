Умер оскароносный британский сценарист Рональд Харвуд

Британский драматург и сценарист, обладатель премии "Оскар" Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи Харвуда сообщает газета The Daily Telegraph .

На концерте Земфиры в Петербурге умер пожилой мужчина Его вынесли из толпы фанаты певицы и передали скорой, однако спасти мужчину не удалось.

Рональд Харвуд родился в 1934 году в Южной Африке. В 2003 году он был удостоен премии "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". А в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка". В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.