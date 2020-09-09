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СМИ США восхитились готовностью России к "коронавирусному" кризису

Отмечается, что положительно повлияли на ситуацию также антироссийские санкции.

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Фото © Сергей Коньков / ТАСС

Российская экономика вошла в кризис, вызванный пандемией коронавируса, в гораздо лучшей форме, чем у многих других стран, и её перспективы могут быть более радужными, чем ожидалось. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Он добавил, что такому росту послужила пандемия коронавируса.

Когда началась пандемия, Россия находилась в довольно хорошей форме: низкий уровень инфляции, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы, — рассказала журналистам главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Также среди положительных в данном контексте отмечается тот факт, что на фоне введения антироссийских санкций в 2014 году снизилась зависимость РФ от притоков внешнего капитала. Помимо этого наиболее пострадавшие от пандемии секторы экономики — сектор услуг и малый бизнес — в России потеряли не так много, как в других странах.

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Пик проблем пройден, заверил глава государства.

Как рассказала Донец, согласно прогнозам, российская экономика сократится в этом году на 3,3%, а уже в следующем её рост составит 3,8%. При этом, согласно собственным источникам Bloomberg, сокращение текущего года составит порядка 4,8%. Журналисты указывают, что даже эта цифра в два раза ниже прогноза, который давало российское правительство в начале пандемии.

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