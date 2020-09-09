В Киеве "русскоязычная компания" избила активиста, переданного из РФ по обмену

В Киеве был серьёзно избит общественный активист Владимир Балух, который осенью 2019 года был передан Украине в рамках обмена заключёнными с Россией. Об этом рассказала депутат Рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

— Сколько он был без сознания — неизвестно, правоохранителям придётся расследовать это. Врачи сделали и делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние, — написала она в "Фейсбуке".

По словам депутата, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сломаны рука и ключица. Его в почти бессознательном состоянии нашла случайная прохожая и помогла вызвать скорую помощь.

Геращенко рассказала, что Балух вместе с другими "освобождёнными" отмечал годовщину своего возвращения на родину. Рядом с ними сидела "русскоязычная компания", которой пострадавший сделал замечание. И они, "возможно, выследили" его после этого. При этом она указала, что пока ничего не говорит о "политических мотивах" нападения.

Последнее отчасти подтверждается данными Национальной полиции, по информации которой у Балуха в тот вечер также пропали из кармана мобильный телефон и банковская карта. В настоящий момент сформирована следственная группа "наиболее опытных и высококвалифицированных" сотрудников, ведётся расследование.