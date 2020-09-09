Экс-глава Сахалина заявил, что не будет признавать свою вину, пока не поймёт, в чём его обвиняют

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин попросил разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по второму уголовному делу. Об этом экс-глава региона заявил во время заседания Южно-Сахалинского городского суда.

— Я имею право знать, в чём меня обвиняют. В обвинительном заключении я вижу только автоматическое переписывание статей Уголовного кодекса. Я хочу получить разъяснение по каждому пункту обвинения... Какие конкретно действия, когда и по отношению к кому я совершал? Как только я получу разъяснение, я приму решение, признать или не признать вину, — отметил Хорошавин.

Адвокат Ольга Артюхова, представляющая интересы бывшего губернатора Сахалина, также добавила, что они не могут выражать своё отношение к обвинению, пока оно не будет конкретизировано.

Добавим, что бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, который также проходит подсудимым по данному делу, свою вину не признал, заявив, что всё, в чём его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно. Как он утверждает, никаких дополнительных денег, кроме зарплаты, он не получал, а обвинение он назвал надуманным, незаконным и необоснованным.

По данным органов следствия, экс-глава Сахалина Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигать свои кандидатуры на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, ими было получено более ста миллионов рублей. Одному из соучастников — бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачёву, который заключил сделку со следствием, — был вынесен условный приговор. Также сообщается, что два человека из данной преступной группы были объявлены в международный розыск.