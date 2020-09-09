Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Я не трус". Лукашенко заверил, что не сбежит из Белоруссии

По словам лидера республики, таких планов нет и у его детей.

139
Post cover

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не планировал и не планирует покидать свою страну. То же самое касается и членов его семьи. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал глава белорусского государства.

Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут, — сказал Лукашенко.

"Никакой дестабилизации нет". Лукашенко рассказал, кто координирует протесты в республике

По его мнению, люди бы не выходили на улицу, если бы не внешнее вмешательство.

Напомним, также в интервью белорусский лидер объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.

Выбор редакции

Loading...