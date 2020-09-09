"Я не трус". Лукашенко заверил, что не сбежит из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не планировал и не планирует покидать свою страну. То же самое касается и членов его семьи. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал глава белорусского государства.

— Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут, — сказал Лукашенко.