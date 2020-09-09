"Я не трус". Лукашенко заверил, что не сбежит из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не планировал и не планирует покидать свою страну. То же самое касается и членов его семьи. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал глава белорусского государства.
— Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут, — сказал Лукашенко.
"Никакой дестабилизации нет". Лукашенко рассказал, кто координирует протесты в республикеПо его мнению, люди бы не выходили на улицу, если бы не внешнее вмешательство.
Напомним, также в интервью белорусский лидер объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.