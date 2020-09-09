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"Никакой дестабилизации нет". Лукашенко рассказал, кто координирует протесты в республике

По его мнению, люди бы не выходили на улицу, если бы не внешнее вмешательство.

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Фото © ТАСС / ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL

Протесты в Белоруссии координируют США через центры в Польше и Чехии. Об этом в ходе большого интервью российским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверил, что дестабилизации в республике не наблюдается.

Ну, в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам, но никакой дестабилизации в стране нет. И, если бы не внешний фактор, и этого бы не было, — заявил Лукашенко.

Лукашенко: Если сегодня Белоруссия рухнет, следующей будет Россия

Глава республики, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться.

Также в ходе беседы с журналистами белорусский президент признался, что считает русский язык своим родным.

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