"Никакой дестабилизации нет". Лукашенко рассказал, кто координирует протесты в республике

Протесты в Белоруссии координируют США через центры в Польше и Чехии. Об этом в ходе большого интервью российским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверил, что дестабилизации в республике не наблюдается.

— Ну, в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам, но никакой дестабилизации в стране нет. И, если бы не внешний фактор, и этого бы не было, — заявил Лукашенко.