Лукашенко: Если сегодня Белоруссия рухнет, следующей будет Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае если Белоруссия "рухнет", Россия станет следующей. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

— Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня [Республика] Беларусь рухнет, следующая будет Россия. <...> Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь, — сказал он, отмечая ситуацию с протестами.

Глава республики подчеркнул, что общался со многими коллегами, в том числе со "старшим братом" — президентом России Владимиром Путиным, и предупредил, что "этому противостоять нельзя". Также, обращаясь к журналистам, Лукашенко призвал не расслабляться в связи с "определёнными политическими событиями", которые скоро произойдут в РФ.

Ранее президент Белоруссии заявил, что организаторам протестов в республике на самом деле нужна Россия, а также объяснил, почему появился на публике с автоматом.