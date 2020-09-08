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Лукашенко: Если сегодня Белоруссия рухнет, следующей будет Россия

Глава республики, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться.

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Фото © ТАСС / Андрей Стасевич / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае если Белоруссия "рухнет", Россия станет следующей. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня [Республика] Беларусь рухнет, следующая будет Россия. <...> Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь, — сказал он, отмечая ситуацию с протестами.

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Ранее переговоры об этом зашли в тупик из-за вопроса поставок нефти.

Глава республики подчеркнул, что общался со многими коллегами, в том числе со "старшим братом" — президентом России Владимиром Путиным, и предупредил, что "этому противостоять нельзя". Также, обращаясь к журналистам, Лукашенко призвал не расслабляться в связи с "определёнными политическими событиями", которые скоро произойдут в РФ.

Ранее президент Белоруссии заявил, что организаторам протестов в республике на самом деле нужна Россия, а также объяснил, почему появился на публике с автоматом.

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При этом президент заявил, что только он может сейчас защитить Белоруссию.

Напомним, в августе Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80% голосов избирателей. Так, его новый срок стал шестым на посту главы государства. Сторонники оппозиции, которые не признали итоги выборов, организовали Координационный совет по передаче власти и стали выходить на улицы на массовые протестные акции. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

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